Altay, Tolga Ünlü'yü transfer etti

TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Akhisarspor'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı.

Haber; AA
Altay, Tolga Ünlü'yü transfer etti
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21 Ağustos 2020 23:29
TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Akhisarspor'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya doğumlu 30 yaşındaki sağ bek, 2011-2012 sezonunda Konyaspor'da profesyonel olduktan sonra Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.

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