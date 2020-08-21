Altay, Tolga Ünlü'yü transfer etti

TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Akhisarspor'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya doğumlu 30 yaşındaki sağ bek, 2011-2012 sezonunda Konyaspor'da profesyonel olduktan sonra Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya doğumlu 30 yaşındaki sağ bek, 2011-2012 sezonunda Konyaspor'da profesyonel olduktan sonra Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.