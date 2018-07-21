Altay Teknik Direktörü Avcı: 'Sezon öncesi erken forma gireriz'

Transfer döneminde son olarak Erzurumspor'dan stoper Erman Bulucu ve Gazişehir'den sol bek Özgür Özkaya'yı renklerine bağlayan Altay'da teknik direktör Alper Avcı, sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.Afyonkarahisar kampında Balıkesirspor'la özel maçta karşılaştıklarını hatırlatan Avcı,dedi.Bursaspor ve Balıkesirspor karşılaşmalarında ümit verici bir görüntü oluşturduklarını anlatan Alper Avcı," yorumunu yaptı.