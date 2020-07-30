Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak dönemi bitti.

Haber; Sporx.com
Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı
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30 Temmuz 2020 15:48
 TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada fikir ayrılıklarının oluştuğu belirtildi.

Bu nedenle Koşukavak ile yolların ayrıldığının vurgulandığı açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Yalçın Koşukavak'ın adı Fenerbahçe'nin futbol koordinatörlüğü için de geçiyordu.



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