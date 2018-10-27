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Altay, teknik direktör için 6 adayı gündeme getirdi

Altay'da teknik direktör Alper Avcı ile yolları ayıran yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Kaynak: DHA
Altay, teknik direktör için 6 adayı gündeme getirdi
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27 Ekim 2018 16:08
Spor  Toto 1. Lig'de evinde Denizlispor'a 3-1 yenilerek 10 maçta 12 puanda kalan Altay'da teknik direktör Alper Avcı ile yolları ayıran yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Siyah-beyazlıların listesinde Yalçın Koşukavak, Ali Tandoğan, Metin Diyadin, İbrahim Üzülmez, İrfan Buz ve Koray Palaz gibi isimlerin olduğu iddia edildi.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın'ın bir araya gelip bir an önce takımın başına getirilecek yeni teknik patronu belirleyeceği ifade edildi.

İzmir temsilcisinde son 3 sezonda Ekmekçioğlu yönetiminde Serdar Sabuncu, Ümit Turmuş, Özgür Doğramacı, Cüneyt Biçer, İsmet Taşdemir ve geçen sezon son 4 haftada Özden Töraydın teknik direktörlük görevini üstlendi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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