Altay tek golle 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Altay ile Adana Demirspor, Altay Alsancak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Altay maçı 1-0 kazandı.



Karşılaşmada Altay'ın golü 14. dakikada son iki sezonun gol kralı Marco Paixao'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 10'a yükseltirken Adana Demirspor ise 8 puanda kaldı.



Altay, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise aynı haftada sahasında Ümreniyespor ile karşılaşacak.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral



Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Scuk, Yekta Kurtuluş (Dk. 58 Harun Alpsoy), Erhan Çelenk (Dk. 87 Çağlar Birinci), Regattin (Dk. 75 William), Paixao (Dk. 75 Gnanduillet)



Adana Demirspor: Zubas, Süleyman Koç, Anıl Karaer, Rassoul, Tarık Çamdal, Dibba (Dk. 63 Erkan Zengin), Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Dk. 63 Volkan Şen), Kosecki (Dk. 46 Sinan Kurt), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Yunus Akgün), Mehmet Akyüz (Dk. 75 Lanzafame)



Gol: Dk. 14 Paixao (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 4 Dibba, Dk. 68 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 11 Özgür Özkaya, Dk. 30 Regattin, Dk. 70 İbrahim Öztürk, Dk. 90+3 Tolga Ünlü (Altay)



