Altay, tek eksikle Karagümrük deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında çıkmaya çalışan Altay, 28. haftada 6 Şubat Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Altay müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Ligde 16 maç galip gelemedikten sonra teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 4 müsabakada 7 puan çıkaran Altay, haftaya 25 puanla 18. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekipte Eren Erdoğan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
İlk yarıda konuk ettiği rakibine 1-0 yenilen Altay, geride kalan 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Altay müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Ligde 16 maç galip gelemedikten sonra teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 4 müsabakada 7 puan çıkaran Altay, haftaya 25 puanla 18. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekipte Eren Erdoğan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
İlk yarıda konuk ettiği rakibine 1-0 yenilen Altay, geride kalan 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.