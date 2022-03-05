Altay, tek eksikle Karagümrük deplasmanında

Süper Lig'in 28. haftasında Altay, Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay, tek eksikle Karagümrük deplasmanında
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05 Mart 2022 14:01
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında çıkmaya çalışan Altay, 28. haftada 6 Şubat Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Altay müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Ligde 16 maç galip gelemedikten sonra teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 4 müsabakada 7 puan çıkaran Altay, haftaya 25 puanla 18. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte Eren Erdoğan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

İlk yarıda konuk ettiği rakibine 1-0 yenilen Altay, geride kalan 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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