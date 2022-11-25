Altay taraftarı Gürsel Aksel Stadı'na gelecek

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay maçıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay taraftarı Gürsel Aksel Stadı'na gelecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2022 18:17
Göztepe-Altay maçıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Güvenlik nedeniyle daha önce stada gelemeyeceği açıklanan Altay taraftarı için deplasman yasağı kalktı.

Alınan yeni karar doğrultusunda Altaylı futbolseverlerin derbi için stada geleceği ve bin kişilik kontenjan ayrılacağı ifade edildi. Deplasman yasağının kalkması hem Altaylı hem de Göztepeli futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Göztepe Kulübü'nde yapılan açıklamada, "İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda misafir takım tribünü bilet satışı bugün baat 17.00'de Passolig sistemi üzerinden Altay taraftarlarına yapılacaktır. Bilet fiyatları 40 TL olacaktır" denildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ