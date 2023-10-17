Altay: 'Takımda özgüven eksikliği var'

Trendyol 1'inci Lig'de son sırada yer alan Altay'da geçen hafta göreve getirilen Cezayir asıllı Fransız Teknik Direktör Djilali Bahloul, siyah-beyazlı takımı çıkışa geçireceğini dile getirdi. Kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen 41 yaşındaki teknik adam, "Altay'ın son 3 maçını izledim. En çok dikkatimi çeken takımın özgüven eksiliği oldu. Bunun fiziksel ve psikolojik nedenleri olabilir. Potansiyelimiz var. Özgüven eksikliğini giderip en iyi takımı sahaya çıkarmak için buradayız" dedi.



Kulübün transfer yasağı olduğunu bilerek görevi kabul ettiğini ifade eden Altay Teknik Direktörü Bahloul, "Bu oyuncularla devam edeceğiz. Ekibim ve oyuncularımızla iyi skorlar almak için çalışıyoruz. Çok yetenekli genç oyunculara sahibiz. Yaşlarına göre çok iyiler. Onlara en iyisini yaptırabilmek bana ve ekibime düşüyor. Maç maç devam edeceğiz. Takımın ligde kalmasını hedefliyoruz. İnişler çıkışlar olabilir ama hedefimiz değişmeyecek. Yol aldıkça oyun taktiğimizi belirleyeceğiz" diye konuştu.



"İYİ İŞLER YAPACAĞIMA EMİNİM"



Türkiye'yi yakından tanıdığını ve önceliğinin Altay olduğunu belirten teknik adam, bir soru üzerine, "Süper Lig'i de tanımak isterim. İnşallah Altay'la Süper Lig'de tanışacağız. Ben kulübüme tümümü veriyorum. En önemlisi nereye gideceğimi bilen bir insanım. Beni bazıları çok sevecek, bazıları nefret edecek. Burada iyi işler yapacağıma eminim. Bunu yapacağıma inanıyorum" mesajı verdi.



Hak edene formayı vereceğini vurgulayan teknik patron Bahloul, "Benim için oyuncunun 42 ya da 16 yaşında olması önemli değil. En iyi kimse o oynayacak. Bizi mutlu edenler bizimle kalacak. Tecrübeli oyuncuların takımda olması tabii ki avantaj. Son sıradayız ve sorunlarımız var. Öncelikle maç kazanamıyoruz, gol atamıyoruz. Daha iyi sonuçlar almayı hak ediyoruz. Bazı detaylar eksik, onlar üzerine çalışıyoruz. Takıma sürpriz dokunuşlarımız da olacak.



"RAKİPLER İÇİN ZOR OLACAK"



Ligde önümüzdeki periyotta zorlu bir fikstüre gireceklerinin hatırlatılması üzerine Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul şöyle konuştu:



"Bizim için de zor maçlar olacak ama rakiplerimiz için daha zor olacak. Bundan hiç şüphe duymayın. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Zor durumdan çıkmak için herkese ihtiyacımız olacak. Yeniden rotaya gireceğiz, bunu bizim gibi oyuncularımız da çok istiyor. Sezon sonuna kadar birliktelik istiyorum. Biraz zor geçecek ama onlarsız hedefimize ulaşamayız. Altay aşkıyla herkes kenetlenmeli."



