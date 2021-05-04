Altay, Süper Lig için kenetlendi

TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay'da teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirilmesiyle şampiyonluk havasına giren taraftarlar, İzmir'in sokak ve caddelerini bayraklarla süsledi.



Konak ilçesinin Alsancak semti başta olmak üzere Gaziemir, Bozyaka, Bornova, Balçova, Çimentepe, Kahramanlar, Çamdibi ve Levent gibi pek çok mahalle ve ilçeyi dev bayraklarla donatan taraftarlar, kenti siyah-beyaz renklere boyadı.



Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir stadyumlara giremeyen taraftarlar, ayrı kaldıkları siyah-beyazlı takımı motive etmek için kolları sıvadı. Hazırlanan bayraklarda, "Altay Alsancak Stadı ve Süper Lig'e geri dönüyoruz" mesajları verildi.



KOCA MUSTAFA BÜTÜNLEŞTİRDİ



Kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'nin de takımın başına geçmesinin ardından camiadaki heyecan arttı. Teknik direktör Osman Özköylü'nün ani bir şekilde görevden ayrılmasından sonra yönetim ve taraftarın arası açılmıştı. Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından aradaki buzlar eridi ve camia tek yürek oldu.



