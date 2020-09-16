Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA
Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı
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16 Eylül 2020 19:25
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Murat Uluç'un futbolculuk döneminde kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkısı olduğu belirtildi.

Murat Uluç'un futbolculuktan sonra da takımda yardımcı antrenör olarak görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak sportif direktörlük görevindeki sorumlulukların kariyeri açısından faydalı olmayacağını düşündük. Esas görevi olmayan bir işi, bizler için bugüne kadar yapmayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Yeni projelerde kendisiyle tekrar buluşmak üzere."

 


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