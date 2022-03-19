Altay, Sivas deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, 30. hafta mücadelesinde 20 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, Sivas deplasmanında puan arayacak
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19 Mart 2022 16:04
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, 30. hafta mücadelesinde 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı Demir Grup Sivasspor-Altay müsabakası saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan Altay, mağlup olmadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Karşılaşma için dün Sivas'a giden siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını bugün Sivas'ta gerçekleştirecek.

Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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