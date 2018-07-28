  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO
  •  
    Dursun Özbek: "Böyle bir şey olmadı, yalan..."

Altay, Senegalli oyuncuyu İzmir'e davet etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Anderlecht altyapısından yetişen Senegalli futbolcu Mohamed Habib Daf'ı İzmir'e davet etti.

Kaynak: DHA
Altay, Senegalli oyuncuyu İzmir'e davet etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 15:23
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, dış transferde Senegalli orta saha oyuncusu Mohamed Habib Daf'a kanca attı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e davet etti.

Son olarak Portekiz'de Boavista forması giyen Senegalli futbolcunun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Belçika'da Anderlecht U19 takımında forma giydikten sonra Sporting Charleroi ve White Star takımlarında oynayan Habib Daf, Portekiz'de Gafanha ve Boavista'da top koşturdu. Daf, bir dönem Senegal Milli Takımı'nda da görev aldı. Altay, oyuncu ile anlaşması halinde 6'ncı yabancı transferini yapmış olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için