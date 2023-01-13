Altay, Samsunspor deplasmanında

Spor Toto 1. Lig'de Altay, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
Abone Ol
Altay, Samsunspor deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2023 15:01
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci devrenin ilk haftasında cumartesini günü deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altay karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.

Son 2 maçında puan çıkaramayan ve ligin ilk devresini 21 puanla tamamlayan Altay'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezası bulunuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ