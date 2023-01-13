Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci devrenin ilk haftasında cumartesini günü deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altay karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.
Son 2 maçında puan çıkaramayan ve ligin ilk devresini 21 puanla tamamlayan Altay'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezası bulunuyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altay karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.
Son 2 maçında puan çıkaramayan ve ligin ilk devresini 21 puanla tamamlayan Altay'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezası bulunuyor.
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