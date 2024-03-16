Altay, Sakaryaspor deplasmanında

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 4-0 yenilerek kümede kalma umutlarını yitirmeye devam eden Altay pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Ali Yılmaz yönetecek. Ligde 15 puanla 17'nci sıraya demir atan İzmir ekibi, 44 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki Sakarya temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor.



Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan sol kanat Eren forma giyemeyecek. Hastalıktan çıkan kaleci Ozan ile hafif sakatlığı bulunan Enes Yetkin'in durumları belirsiz. Deplasmanda bu sezon sadece 1 kez galibiyet elde eden Altay, rakibinin iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeye çalışacak. İlk yarıda iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Sakaryaspor 2-1 kazanmıştı.





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