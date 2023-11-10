Altay sahasında lider Eyüpspor'u ağırlayacak

Altay, Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay sahasında lider Eyüpspor'u ağırlayacak
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10 Kasım 2023 12:23
Son güncelleme 10 Kasım 2023 12:46
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay, 11 Kasım Cumartesi günü (yarın) lider Eyüpspor'la İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. İç sahada henüz galibiyeti olmayan siyah-beyazlı ekipte haftaya 5 puanla son sırada girdi.

Eyüpspor ise en yakın rakibi Kocaelispor'un 4 puan önünde 27 puanla lider durumda bulunuyor.

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