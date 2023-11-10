Altay sahasında lider Eyüpspor'u ağırlayacak

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay, 11 Kasım Cumartesi günü (yarın) lider Eyüpspor'la İzmir'de karşılaşacak.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.



Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. İç sahada henüz galibiyeti olmayan siyah-beyazlı ekipte haftaya 5 puanla son sırada girdi.



Eyüpspor ise en yakın rakibi Kocaelispor'un 4 puan önünde 27 puanla lider durumda bulunuyor.





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