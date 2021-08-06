Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Altay, ülkesinin Wisla Krakow takımında forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Lis'in Erzurum kampına katıldığı belirtildi.
Polonya'da Falubaz takımında futbola başlayan 1,92 metre boyundaki kaleci, ülkesinin alt yaş kategorilerinde milli takım forması giydi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Lis'in Erzurum kampına katıldığı belirtildi.
Polonya'da Falubaz takımında futbola başlayan 1,92 metre boyundaki kaleci, ülkesinin alt yaş kategorilerinde milli takım forması giydi.