Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti

Süper Lig'in yeni takımı Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; wisla.krakow.pl
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Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti
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06 Ağustos 2021 00:26
Süper Lig ekiplerinden Altay, ülkesinin Wisla Krakow takımında forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Lis'in Erzurum kampına katıldığı belirtildi.

Polonya'da Falubaz takımında futbola başlayan 1,92 metre boyundaki kaleci, ülkesinin alt yaş kategorilerinde milli takım forması giydi.


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