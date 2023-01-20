Altay, Pendikspor önünde çıkış arayacak

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay, 21 Ocak Cumartesi günü Pendikspor'u ağırlayacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak Altay-Pendikspor karşılaşmasında hakem Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.
Altay'ın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakayı takip edemeyecek.
Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden Altay, son galibiyetini İzmir'de konuk ettiği Dyorex Boluspor karşısında aldı. Altay, ilk yarıda konuk olduğu Pendikspor'a da 1-0 mağlup olmuştu.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak Altay-Pendikspor karşılaşmasında hakem Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.
Altay'ın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakayı takip edemeyecek.
Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden Altay, son galibiyetini İzmir'de konuk ettiği Dyorex Boluspor karşısında aldı. Altay, ilk yarıda konuk olduğu Pendikspor'a da 1-0 mağlup olmuştu.
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