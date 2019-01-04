Altay, Paixao ile mutlu

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Altay'da Portekizli golcü Marco Paixao takımına tamamen zıt bir performans sergiledi.Sezon başında transfer edilen tecrübeli forvet, ilk yarıda rakip fileleri 12 kez sarsarak gol krallığı yarışında zirveyi kaptırmadı. Siyah beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Paixao için 1'inci Lig'de zirve yarışı veren bazı kulüplerin menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi.Altay'ın attığı toplam 21 golün 12'sine imzasını atan Marco Paixao'nun çok profesyonel, çalışkan ve kuvvetli bir futbolcu olduğunu dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, "Marco için resmi bir teklif gelmedi ancak dolaylı yoldan, 'Satmayı düşünür müsünüz?' şeklinde haberler aldık. Biz kendisinden çok memnunuz.Ödemelerini yaptık, herhangi bir sorun yok. Resmi bir teklif gelirse değerlendiririz. Bu her futbolcu için geçerli. Kimse için 'Onu asla satmayız' demeyiz" şeklinde konuştu.