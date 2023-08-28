Altay: 'Oyunumuzu sürekli hale getirmeliyiz'

Trendyol 1. Lig 3. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Turgay, ilk yarıda oynadıkları oyunu sürekli hale getirmeleri halinde daha iyi olacaklarını söyledi.



Altay, maçın ardından düzenlenen toplantıda, amaçlarının 3 puan olduğunu belirterek, maçada iyi başladıklarını, oyunu domine ettiklerini, istedikleri pozisyonları da yakaladıklarını söyledi.



İkinci yarıda basit bir pozisyonla gol yediklerini anlatan Altay, "İlk yarıdaki oyunumuz bu ligi domine edecek bir oyun. Arkadan gelen oyuncuların fiziksel olarak hazırlanmasıyla daha güçlü olacağız. Oyunu daha kontrol edilebilir hale getirmeliyiz. İlk yarıdaki oyunumuzu sürekli hale getirirsek, aynı zamanda da elimize geçen fırsatları kullanırsak daha iyi olacağız." dedi.



Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Altay, "Ben önümüzdeki hafta takımın biraz daha hazır olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



"ZOR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"



ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan ise "Zor bir deplasman, zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk." dedi.



Turan, maça iyi başlayamadıklarını ifade ederek, "Bir türlü ilk yarı istediğimiz oyunu tutturamadık. İkinci yarı soyunma odasında biraz oyunsal anlamda bir şeyleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Oyuncuları burada geri bildirimi iyi yaptılar. Çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız." şeklinde konuştu.



Ligde alınan her puanın önemli olduğunu anlatan Turan, "Bu maçların artı ve eksilerini cebimize koyacağız. Çıkartmamız gereken dersleri çıkartacağız. Önümüzdeki Erzurumspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.



