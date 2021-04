Altay, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaştı.



Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Denizli, yaşadığı hayatın neredeyse her 4 gününden birinin Altay camiasının içinde geçtiğini, burada birçok anısının olduğunu belirtti.



Sezon sonuna kadar hedefe ulaşmak için ellerinden geleni ortaya koyacaklarını dile getiren Denizli, şöyle konuştu:



"İlk defa içinden yetiştiğim camiadan bir davet aldım. Böyle bir davete 'hayır' demem mümkün değildi. Daha evvel de açıkladım. Sezonun sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım. İnşallah Allah bize burada da böyle bir şampiyonluğu nasip eder. Takımda bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yönetim, ben, ekibim ve futbolcularım bunu gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağız."



- "Hayatımda aldığım en büyük transfer ücreti olacak"



Mustafa Denizli, "Altay'dan bir ücret talep etmediği, teklif edilecek ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanmasını istediğinin" hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:



"Evlatlarımız vatan için gece gündüz mücadele ediyor. Bazıları canını kaybediyor, bazıları ise uzuvlarını kaybedip yaşamlarına devam ediyor. Hakları maddiyatla ödenmez. Geride kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak bu benim hayatımda aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır. Dolayısıyla inşallah ihtiyacı olan şehit yakınlarımıza, ailelerine, gazilerimize ve Mehmetçik Vakfına ulaşır. Başkanımızla görüşeceğiz, bu en geç pazartesi günü gerçekleşecek."



Başkan Özgür Ekmekçioğlu da duygusal bir an yaşadıklarını belirterek, "38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç. Hocamıza 'evine hoş geldin' diyorum." dedi.



Ekmekçioğlu, yeni teknik direktörleri Denizli'ye üzerinde "Mustafa Denizli" yazan 11 numaralı Altay formasını hediye etti.