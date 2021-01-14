Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Gaziantep FK'den ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzaladı
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14 Ocak 2021 23:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Gaziantep FK'den ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu'yu transfer etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Erdem Uğurlu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.

2006-2007 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nde profesyonel olan 32 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu, Ankaraspor, Mamak FK, MKE Ankaragücü, Göztepe ve Gaziantep FK'de mücadele etti.



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