Altay, Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Gaziantep FK'den ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu'yu transfer etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Erdem Uğurlu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.
2006-2007 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nde profesyonel olan 32 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu, Ankaraspor, Mamak FK, MKE Ankaragücü, Göztepe ve Gaziantep FK'de mücadele etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Erdem Uğurlu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.
2006-2007 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nde profesyonel olan 32 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu, Ankaraspor, Mamak FK, MKE Ankaragücü, Göztepe ve Gaziantep FK'de mücadele etti.