Altay, Martin Linnes'i transfer etmek istiyor

Altay, Galatasaray ile sözleşmesi biten Norveçli tecrübeli sağ bek Martin Linnes'in transferi için devreye girdi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay, Martin Linnes'i transfer etmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 13:04
Spor Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, transferde büyük oynuyor. Dış transferde birçok yıldızı gündemine alan İzmir ekibi, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Martin Linnes'e de talip oldu.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren Linnes'i takıma kazandırmak için girişimlere başlandı. 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray'a Norveçli sağ beki kazandıran teknik direktör Mustafa Denizli'nin Altay yönetiminden de eski oyuncusunu talep ettiği iddia edildi.

Transfer için tecrübeli çalıştırıcı Denizli'nin, Linnes ile direkt bağlantıya geçerek ikna etmeye çalıştığı da öğrenildi.

İZMİR'E GELMEYE SICAK BAKIYOR

Ocak 2016'da ara transfer döneminde Norveç ekibi Molde'den G.Saray'a transfer olan 29 yaşındaki sağ bek, 5.5 sezondur Türkiye'de forma giyiyor. Martin Linnes'in de Altay'a sıcak baktığı belirtildi. Siyahbeyazlı yönetimin, transfer için maddi şartların oluşması için çaba sarfettiği öğrenildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.