Altay, Marko Marin'i istiyor

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen İzmir devi transferde gaza bastı. Siyah-Beyazlılar forvet konusunda Mısır ekibi Al Ahly'den Ahmed Yasser Rayan ile her konuda anlaştı. Büyük Altay kanatlar için de şu an boşta olan yıldız Marko Marin'le görüşmelere başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Altay, Marko Marin'i istiyor
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10 Ağustos 2021 12:18
18 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen Altay kalıcı olmak adına iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü Mısır'da buldu. İzmir temsilcisi, Al Ahly'nin 23 yaşındaki forveti Ahmed Yasser Rayan'la her konuda el sıkıştı. Genç oyuncu için Mısır ekibiyle de anlaşmaya varan Büyük Altay'ın kısa süre içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Orta sahaya Marko Marin

Siyah-Beyazlılar kanat transferinde de tanıdık bir isme yöneldi: Marko Marin... Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Fiorentina gibi büyük kulüplerde forma giyen ve 2015-2016 sezonunda ülkemizde Trabzonspor 'da görev yapan Alman oyuncu için de temasların başladığı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahly'den ayrılan ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında.


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