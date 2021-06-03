ROCO 3 GOL KAYDETTİ

ARSENE WENGER İSTEDİ VE ALDI

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.18 yıllık Süper Lig hasretine son veren İzmir temsilcisi, önceki gün Antalyaspor ile yollarını ayıran Alman golcü Podolski'nin yanı sıra geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak oynayan ancak yeni sezon öncesi Trabzonsor'un kendisinden kulüp bulmasını istediği Fousseini Diabate ve Fatih Karagümrük'ten Enzo Roco'ya talip oldu.Altay'ın anlaşmak istediği Podolski, geçen sezon Antalyaspor'da 31 maçta 4 gol attı. 35 yaşındaki tecrübeli golcü, Köln, B.Münih, Arsenal, İnter, Galatasaray ve Vissel Kobe'de de oynadı.İzmir ekibinin listesinde yer alan Malili sağ kanat Diabate ise Göztepe'de 18 karşılaşda 3 gol attı, 3 asist yaptı.Altay'ın listesinde yer alan ve Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco da 31 karşılaşmada görev yaparken, sezonu 3 gol atıp, 1 de asist yaparak tamamladı.Roco, 2018-2020 sezonları arasında Beşiktaş formasını giymişti. Başarılı stoper Şili Milli Takımı'nda 22 kez forma giydi.Kariyeri başarılarda dolu olan Podolski, 2012- 2013 sezonu öncesinde çok büyük bir çıkış yaptı. O dönem Bundesliga 2'de Köln'de forma giyen Alman golcü, Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger'in dikkatini çekerek, 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devine transfer oldu. Podolski, Arsenal'de attığı şık gollerle taraftarların gönlünde de taht kurmuştu.Türkiye'yi çok seven ve ayrılmayı düşünmeyen yıldız futbolcunun da Altay'a sıcak baktığı öğrenildi.Altay'ın gündeminde olan Podolski, Alman Milli Takımı'nın 130 kez formasını giydi ve 49 gol kaydetti. 35 yaşındaki yıldız golcü, Alman Milli Takımı'nın alt yaş grupları olan U17, U18, U19 ve U21'de de oynadı.