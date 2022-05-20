Altay, lige Kasımpaşa maçıyla veda ediyor

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, ligin 38. ve son haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, lige Kasımpaşa maçıyla veda ediyor
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20 Mayıs 2022 15:13
Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği sezon ligden düşen Altay, 38. ve son hafta mücadelesinde 21 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-Kasımpaşa maçında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Bu sezon iç saha karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan Altay, kendi evinde çıktığı 18 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alacak siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'e veda edecek.

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