Altay ligde artık kazanmak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından kurtulamayan Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Bu beraberliklerin yanına galibiyet koymamız gerekiyor" dedi.

Son 6 karşılaşmada sadece 1 kez yenildiklerini, 4 beraberlik, 1 de galibiyet aldıklarını hatırlatan Tuna Üzümcü, "Kaybetmemek güzel ama galibiyet almak lazım. Keyfimiz yerinde değil. Zorlu bir periyottan çıktık. Takım ritmini yakaladı derken eksiklerle mücadele etmeye başladık" diye konuştu.

Çok geniş bir kadroya sahip olmadıklarını, sakat ve cezalıların kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Sportif Direktör Üzümcü, tedavileri süren Tolga, Zeki, Özgür ve Deniz gibi isimlerin dönüşüyle daha iyi futbol izleteceklerini belirterek, "İlerleyen haftalarda sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ligde cumartesi günü evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek 7 puanlı Altay, 9 puanı bulunan rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altay, yarın evinde 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları numaralı 20, maraton 10, VIP B 200, VIP A-C 100 TL olarak belirlendi. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları sahaya süreceği öğrenildi.