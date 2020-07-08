Altay Kulübünden açıklama: 'TFF ve MHK'nin adaletli ortam sağlamalarını bekliyoruz'

Altay, aleyhinde hakem hataları ve hak ihlalleri yaşandığını savunarak, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile görüştüğünü bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta siyah-beyazlı ekibin verilmeyen penaltılarının bulunduğu öne sürülerek, hakem hatalarının yanı sıra hak ihlallerinin yaşandığı savunuldu.



Bu konuda kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun TFF ve MHK ile görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"TFF ve MHK'nin adaletli ortam sağlamalarını bekliyoruz. Altay, sadece bir spor kulübü değildir. Kimsenin Büyük Altay'ı sahipsiz sanmaması gerektiğini bir kez daha vurgular, konunun yakınen takipçisi olacağımızı başta büyük Altay camiası olmak üzere tüm kamuoyuna duyururuz. Bu süreçte birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız olacağından camiamızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde bir araya gelmeye davet ediyoruz. Büyük Altay'ın menfaati ve haklılığını duyurmak için taraftarımızın sosyal medya platformlarında etkin bir şekilde hak arayışına katılmalarını önemle rica ediyoruz."



