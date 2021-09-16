Altay, kötü seriyi derbide kırmak istiyor!

Altay, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay, kötü seriyi derbide kırmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 13:48
Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmayan Altay, 5. hafta mücadelesinde 17 Eylül Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.