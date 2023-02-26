Altay keskin virajlarda

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyince düşme hattına yaklaşan Altay, önümüzdeki 4 haftalık periyotta oynayacağı birbirinden zorlu müsabakaların sonuçlarına göre kaderini çizecek. Oynayacağı 4 karşılaşmanın 3'üne üst üste deplasmanda çıkacak siyah-beyazlılar, iç sahadaki tek randevuda ise cezası nedeniyle seyircisinden mahrum kalacak. İzmir temsilcisi zorlu periyodun ilk sınavında 5 Mart'ta zirve yarışı veren 3'üncü sıradaki Bodrumspor'a konuk olacak.



Ülkemizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 8 Mart'ta İzmir'de oynanması gereken müsabakada hükmen galip (3-0) sayılacak Altay, bir sonraki hafta 13 Mart'ta deplasmanda lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Ligde 18 Mart'ta 4'üncü basamaktaki Çaykur Rizespor'la dış sahada karşılaşacak siyah-beyazlı takım, kritik sürecin son sınavında Play-Off iddiasını koruyan Manisa FK'yı ağırlayacak.

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