Spor Toto 1. Lig'de son iki hafta lider Giresunspor'u deplasmanda ve iç saha maçında Süper Lig yolundaki rakiplerinden Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Altay'da yüzler gülüyor.



Siyah-beyazlılar, 18 yıllık Süper Lig hasretine bu sezon son vermek için kenetlendi. Kurulan güçlü ve deneyimli kadroyla adını üst lige yazdırmak isteyen İzmir ekibinde, taraftarlar da son haftalarda ortaya konan pozitif futbol ve alınan skorlardan sonra ümitlendi.



Özellikle Tuzla karşısında son düdüğe kadar siyah-beyazlıların oynadığı istekli futbol taraftarları mest etti.



3'TE 3 HEDEFLİYOR



İzmir ekibinin teknik patronu Osman Özköylü, "Son iki hafta zirve yolunda önemli rakiplerimizi yenmeyi başardık. İlk iki sıraya daha da yaklaştık. Aynı hırsla devam edeceğiz" dedi. Tepkiler sona erdi ALTAY'DA 5 hafta önce göreve gelen teknik direktör Osman Özköylü'ye taraftarlar, futbolculuk döneminde kendilerine küfrettiğini iddia ederek tepki göstermişti. Ancak son haftalardaki başarılı sonuçların ardından eleştiriler kesildi.



DOKUZ FİNAL MAÇI KALDI



18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay'ın önünde 9 final niteliğinde karşılaşması kaldı.



Siyah-beyazlılar Pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak. 27. haftada ise sahasında İzmir Baderbisinde Menemenspor'u ağırlayacak. Altay, 28. hafta Bursaspor'a konuk olacak. 29. Boluspor'u evinde ağırlayacak İzmir temsilcisi 30. haftada ise kümede kalma savaşı ağırlayaveren Ankaraspor deplasmanında terleyecek.



Siyah-beyazlılar, 31. haftada düşme savaşı veren Adanaspor ile evinde karşılaşacak, 32. hafta da ateş hattında yer alan Akhisarspor'a gidecek. 33. haftada İstanbul'da Ümraniye önünde ter dökecek Altay ligin son haftasında Bornova'da Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak.



