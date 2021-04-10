Altay, kendi evinde ağır darbe aldı!

Altay, 5 maçlık serisinin ardından İzmir'de Boluspor'a yenildi ve Süper Lig yolunda ağır bir yara aldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Altay, kendi evinde ağır darbe aldı!
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10 Nisan 2021 15:26
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay ile Boluspor karşı karşıya geldi.İzmir Doğanlar Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Boluspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bolu'ya galibieyt getiren golü 34. dakikada penaltıdan Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay, 53 puanda kaldı ve Süper Lİg yolunda çok kritik bir kayıp yaşadı. Deplasmanda üst üste 4. maçını kazanan BOluspor, puanını 35'e yükseltti.

Altay, gelecek hafta Ankaraspor'a konuk olacak. Boluspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ali Tuna

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Cebrail Karayel (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Kappel, Scuk (Dk. 72 Deniz Kadah), Thiam (Dk. 62 Zeki Yıldırım), Ziya Alkurt (Dk. 62 İlhan Depe), Regattin (Dk. 78 Mossoro), Paixao

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Ali Keten, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90 Hamza Gür), Burak Asan (Dk. 74 Muhsin Yıldırım), Abdullayev, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Marlinho), Kasongo (Dk. 83 Diouf)

Gol: Dk. 34 Muhammed Gümüşkaya (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Asan, Dk. 80 Tugay Kacar, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Berkay Sülüngöz (Altay)

 



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