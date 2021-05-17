TFF 1. Lig play-off ilk maçında Altay evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Altay Alsancak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altay 3-2'lik skorla kazanırken, İstanbulspor 2 gol atarak deplasman golü avantajını kazandı.Altay'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Kappel ile ilki penaltıdan olmak üzere 14. ve 43. dakikalarda Paixao'dan geldi. İstanbulspor'un sayılarını ise 10. ve 83. dakikalarda Onur Ergün penaltıdan kaydetti.Altay'ın 36 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, bu maçtaki gollerle bu sezon 24. golünü kaydetmiş oldu.Karşılaşmanın rövanşı, 22 Mayıs tarihinde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.Bornova Aziz KocaoğluArda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenCihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk (Dk. 75 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 68 Cebrail Karayel), Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Poko, Scuk, Ziya Alkurt (Dk. 68 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 75 Mossoro), PaixaoMuhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 63 Eslem Öztürk - Dk. 71 Egehan Gök), Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Abazaj, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Ethemi), Onur Ergün, Mirkan Aydın (Dk. 90 Berkay Görmez)Dk. 2 Kappel, Dk. 14 (Penaltıdan) ve 43 Paixao (Altay), Dk. 10 ve 83 Onur Ergün (Penaltılardan) (İstanbulspor)Dk. 13 Mehmet Yeşil, Dk. 47 Ali Yaşar (İstanbulspor)Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz." dedi.Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, futbol psikolojisinin zaman zaman ters tepkiler veren bir oyun olduğunu, 3-2'lik galibiyetin farklı yorumlanabileceğini söyledi.Müsabakayı daha farklı kazanabileceklerini aktaran Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Futbolcularım üzüldü tabi. İkinci gol futbolcularımızı biraz üzdü. Geriden gelip 3-2 öne geçseydik farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Neticede Altay'ın ne kadar önemli bir camia olduğunu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Oyunda konuşulacak pozisyonlar varsa sadece bizim tarafımızda üretildiğini söylemek mümkün. Daha dikkatli vuruşlar yapabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Sonuç böyle tecelli etti."Denizli, rövanşta çıkabilecek 3 neticeden 2'sinin kendilerini finalist yapacağını belirterek, "Dolayısıyla biz rövanşa da aynı duygularla, hazırlıklarımızı da tam yaparak hazırlanacağız. Camiamıza inşallah mutlu bir ikinci maç sonucu göndereceğiz." diye konuştu.İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, deplasmanda yenilmelerine rağmen 2 gol bulduklarını, bu golleri rövanşta lehlerine çevirmeye çalışacaklarını ifade etti.Bu gollerin kendileri için avantaj olduğunu bildiren Akbaş, şöyle konuştu:"Altay takımı centilmence mücadele etti bizim gibi. Atmosferi yüksek bir maçtı. Her iki takım oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederim. Çok iyi mücadele etti iki takım da. Cumartesi günü bu iki takımdan biri final oynayacak. Biraz iddialı konuşacağım ama cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız. Mutlu taraf olacağımıza inanıyorum, Cumartesi günü göreceğiz hep beraber."