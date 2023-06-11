Altay kadrosunu korumaya çalışacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon çalışmaları başlıyor. Başkan Ayhan Dündar'ın bir dönem daha görevine devam etmesinin ardından kolları sıvayan yönetim ilk olarak teknik direktör Tuna Üzümcü ile yola devam etme kararı aldı.



Geçen sezon takımı kümede tutmayı başaran genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Kurmaylar, Üzümcü'nün verdiği rapor doğrultusunda kadroyu da koruma kararı aldı. Transfer yasağını kaldırması çok zor görünen siyah-beyazlılar özellikle tecrübeli futbolcularla görüşecek.



"HERKESİ KAMPTA İSTİYORUM"



Yönetimin, kaleci Ozan, Ceyhun, Björkander, Naderi, Paixao, Tolga, Zeki ve Deniz'i yeni sezonda da bırakmak istemediği ifade edildi. Deneyimli isimlerin yanına geçen sezon olduğu gibi genç futbolcuları monte etmeyi planlayan Tuna Üzümcü'nün altyapıdan yetişen yeni gençlere de şans vereceği vurgulandı. Tuna Üzümcü, yaptığı açıklamada, "Kadronun korunmasını gerekiyor. Kampta herkesi görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.





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