Altay, Jasmin Scuk'u transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'la anlaştı.

Haber; AA
Altay, Jasmin Scuk'u transfer etti
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08 Ağustos 2020 19:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'la anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Scuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017-2018 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, Erzurum ekibiyle ligde ve kupada 96 maçta 10 gol kaydetmişti. 




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