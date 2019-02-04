Altay İstanbulspor maçı saat kaçta? Altay İstanbulspor hangi kanalda?

Altay-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Altay-İstanbulspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

04 Şubat 2019 04:09
Altay İstanbulspor maçı saat kaçta? Altay İstanbulspor hangi kanalda?
Altay-İstanbulspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 20. haftasında Altay-İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

ALTAY-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor. Ligin 20. haftasında oynanacak Altay-İstanbulspor maçı naklen yayınlanacak.

4 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Altay-İstanbulspor por maçı 4 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ALTAY-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
 

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.

Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2

Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2

 Altay-Afjet Afyonspor: 1-1

Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1

Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2

Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2

- Puan durumu



Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi. 

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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