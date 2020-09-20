TFF 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Issah ve 78. dakikada Etoga'dan geldi. Altay'ın tek sayısını ise 90+5. dakikada Gnanduillet kaydetti.



Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 3 yaparken, açılış haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Altay 1 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Altay evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Alper Çetin, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık



İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Etoga, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Cajic), Onur Egün, Issah (Dk. 83 Egehan Gök), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 83 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 70 İbrahim Yılmaz)



Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Cocalic, Lokman Gör (Dk. 58 Gnanduillet), Özgür Özkaya, Ziya Alkurt, Scuk, Thiam (Dk. 45 Yılmaz Özeren), Putsila, Erhan Çelenk (Dk 78. Ergin Keleş), Paixao



Goller: Dk. 17 Issah, Dk. 78 Etoga (İstanbulspor), Dk. 90+5 Gnanduillet (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Yeşil, Dk. 35 Ali Derer, Dk. 65 Wellington, Dk. 89 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 1 Thiam, Dk. 39 Paixao, Dk. 87 Yılmaz Özeren (Altay)











