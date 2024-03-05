Altay'ın zorlu 5 haftası

1'inci Lig'de 15 puanla düşme hattına demir atan Altay, önümüzdeki 5 haftada zorlu karşılaşmalar oynayacak.



Ligde pazar günü Play-Off iddiasını sürdüren 34 puanlı Gençlerbirliği'ni konuk edecek siyah-beyazlılar, gelecek hafta 43 puanı bulunan 4'üncü sıradaki Sakaryaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi bir sonraki hafta 40 puanla 6'ncı basamakta yer alan Bandırmaspor'u ağırlayacak.



Daha sonra 61 puanlı lider Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay, zorlu periyodun son haftasında ise 39 puanı bulunan 7'nci sıradaki Çorum FK ile İzmir'de kozlarını paylaşacak.



Ligin ilk yarısında bu 5 rakibine de mağlup olan İzmir ekibi, ikinci devrede yeniden gireceği zorlu periyotta da kötü gidişe son veremezse bitime 4 hafta kala matematiksel olarak lige veda edecek.





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