Altay'ın yeni gözdesi Onur

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın vitrine çıkardığı son genç oyuncusu sağ bek Onur Efe oldu. Önceki hafta Altınordu derbisinde sarı kart cezalısı Salih'in yokluğunda savunmanın sağında görev yaparak ilk kez 1'inci Lig tecrübesi yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında da ilk 11'de şans buldu. Onur, Başkent ekibi önünde bu kez sağ kanatta görev yaptı.

İki müsabakada da ikinci yarıda oyundan alınan Onur bu sezon kupada, geçen sezon ise Süper Lig'de 1'er maçta oynamıştı. Genç savunmacı transfer yasağı bulunan Altay'da altyapıdan yetişip bu yıl ligde şans bulan 12'nci oyuncu oldu. İzmir ekibinde Ali, Arda, Caner, Efe, Eren Erdoğan, Eren Karataş, Enes Yetkin, Kutay, Mehmet, Murat Berkan ve Mustafa ligde görev alan altyapı patentli isimler oldu.