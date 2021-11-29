Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Manisa FK

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Altay ile Manisa FK, İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Manisa FK
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29 Kasım 2021 13:42
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig temsilcisi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, 30 Kasım Salı günü İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Manisa FK maçı, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı kazanacak ekip, adını 5. tura yazdıracak.

Bu sezon tekrar yükseldiği Süper Lig'de 14. haftayı 17 puanla 13. sırada geçen Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 5-1 yendi.

Spor Toto 1. Lig'de 14 puan ve averajla 16. durumda bulunan Manisa FK ise kupanın üçüncü turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'u 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.


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