Altay'ın stadı açılıyor: Özel animasyon

Altay'da stadın açılışına günler kala, siyah-beyazlı kulübün efsane başkan ve futbolcuları "Tarihin izleri burada saklı" isimli bir animasyonda buluştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Altay'ın stadı açılıyor: Özel animasyon
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11 Kasım 2021 12:31
Altay, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Altay Alsancak Stadı ile ilgili bir animasyon yayınlayarak efsanelere saygı duruşunda bulundu.

Videoda, stadın eski görüntüsüne yer verilirken, dört unutulmaz başkan Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin, Esin Özgener ve Erdoğan Tözge ile efsane oyuncular Vahap Özaltay, Mustafa Denizli, Bayram Dinsel, Edwin Clarke, Ayfer Elmastaşoğlu, Tanzer Sencer, Zinnur Sarı ve Ali Rıza Şenol'un animasyonları "Tarihin izleri burada saklı" başlığıyla verildi.

Kulüp resmi sosyal hesaplarından #İzmirinParlakYıldızı etiketiyle yayınlayan video, kısa sürede gündeme otururken çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle idari bina üzerinde yer alan ve üzerinde "Altay Alsancak Stadı" yazılı nostaljik tabela, herkes tarafından büyük beğeni topladı.


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