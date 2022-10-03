Altay'ın sorunu gol

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, son haftalarda sergilediği savunma performansıyla alkış toplarken, hücumda aynı başarıyı gösteremedi.



Siyah-beyazlılar, oynadığı 7 maçın 4'ünde rakip fileleri sarsamadı. Yılport Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a 1-0 kaybeden İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor (D) ve Eyüpspor randevularından golsüz beraberlikle ayrıldı.



Geride kalan 7 haftada 4 gol bulan Altay'da Paixao 2, İbrahim Öztürk 1 kez rakip fileleri sarsarken, bir golü de rakip kendi kalesine gönderdi.



Son 4 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar bu periyotta 1 gol yerken, 3 gol atabildi. Forvette 38 yaşına giren Portekizli yıldız Marco Paixao'yu oynatan teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımın diğer santrforlarından 41 yaşındaki Murat Uluç ve 18 yaşındaki Nurettin Küçükdeniz'e fazla forma şansı vermedi.



Murat 3 maçta toplam 49 dakika sahada kalırken, Nurettin ise 1 müsabakada 1 dakika şans buldu. Teknik ekip hücum hattında takımı daha etkili oynatmak için çalışmalara ağırlık verecek.





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