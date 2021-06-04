Altay'ın son hedefi: Hugo Rodallega

Antalyaspor'dan Alman futbolcu Podolski ile görüşmelerini sürdüren yönetim, son 6 sezondur Süper Lig ekiplerinde forma giyen Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega ile anlaşmak için harekete geçti.

Haber; Yeni Asır
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Altay'ın son hedefi: Hugo Rodallega
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04 Haziran 2021 13:31
Altay, yeni sezon öncesi transferde büyük oynamaya devam ediyor. Golcü oyuncu arayışlarını sürdüren ve Antalyaspor ile yollarını ayıran Alman yıldız Podolski ile görüşmelerini sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi, gündemine bir futbolcu daha aldı. Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün de talip olduğu Hugo Rodallega'ya kanca attı.

Yukatel Denizlispor'la yollarını ayıran Kolombiyalı yıldızla da görüşme yapılacağı öğrenildi. Yıllık 700 bin Euro maliyeti bulunan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçen sezon Denizlispor'da 37 maça çıktı ve 14 gol, 3 asist yaptı. Süper Lig'e 2015'te Akhisarspor forması giren Rodallega, Trabzonspor'da da görev yaptı. Türkiye'de 190 karşılaşma oynayan golcü, 69 gol kaydetti.

ÇAYTEMEL DE GÜNDEME GELDİ

Bu arada yönetim, Hatayspor ile yollarını ayıran eski oyuncusu Mesut Çaytemel ile de ilgilenmeye başladı. 2014-2015 sezonunda 2. Lig'de yer alan Hatayspor'a devre arasında Orduspor'dan transfer olan Mesut Çaytemel, takımı ile birlikte 2 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'de mücadele etme şansı yakalamıştı. Tecrübeli futbolcu yaklaşık 6.5 sezon Hatayspor formasını terletti.

KARAR AŞAMASINDA

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği 2021-2022 sezonu öncesi göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör Mustafa Denizli'ye bırakan Altay'da yönetim, bir-iki gün içinde tecrübeli teknik adamla görüşecek. Denizli'nin kulüpte sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör Mert Nobre'nin takımın başına geçebileceği öğrenildi. İzmir ekibinde normal sezonun bitimine 2 hafta kala Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı Nobre , siyah-beyazlı ekibin 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Altay'ın gündeminde olan Rodallega, kariyerinde 10 kulüpte görev yaptı. Tecrübeli golcü, Cali, Quindio, Monterrey, Atlas, Necaxa Wigan, Fulham, Akhisar, Trabzonspor ve son olarak Denizlispor'da oynadı.


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