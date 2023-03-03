Altay'ın kozu Paixao

İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşmada Bodrumspor filelerini havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren ve 2-0'lık galibiyette önemli rol oynayan tecrübeli forvet, bu hafta da rakibin fişini çeken isim olmayı hedefliyor.



Siyah-beyazlı formayla ligde üst üste 3 kez gol kralı olan Paixao, bu sezon attığı 13 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.



Takımının en skorer oyuncusu olan 38 yaşındaki santrfor, Altay'daki 5'inci sezonunda Ankara Keçiörengücü (2), Bodrumspor, Manisa FK, Erzurumspor, Sakaryaspor (2), Bandırmaspor, Altınordu, Gençlerbirliği, Boluspor, Tuzlaspor, Pendikspor ağlarını havalandırdı.





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