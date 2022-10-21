Altay'ın konuğu Erzurumspor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalınca galibiyet özlemi 4 maça yükselen ve düşme hattından kurtulamayan Altay, cumartesi günü 10'uncu haftada evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Furkan Aksuoğlu yönetecek. Maçın bilet fiyatları maraton ve misafir tribün 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirlendi.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Deniz, Zeki, Eren ve Özgür forma giyemeyecek. İyileşen Tolga'nın oynaması bekleniyor.



Ligde 7 puanla 16'ncı sırada yer alan Altay, 9 puanla 12'nci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Efeler 09 SFK'ya elenmişti.





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