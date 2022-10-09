Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Altay ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor
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09 Ekim 2022 16:48
Spor Toto 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Altay ile Çaykur Rizespor, İzmir'de karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Altay-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

ALTAY'IN LİGDEKİ DURUMU

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki takımdan Altay, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Tek galibiyetini iç sahada alan siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı öncesinde 6 puanı bulunuyor.

TEK YENİLGİ DEPLASMANDA

Ligin geride kalan bölümünde bir haftayı bay geçen Çaykur Rizespor ise 6 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgisini deplasmanda yaşayan Karadeniz temsilcisi haftaya 9 puanla girdi.

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