Altay'ın konuğu Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay, evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'ın konuğu Bandırmaspor
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04 Kasım 2022 15:57
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay ile Beyçimento Bandırmaspor, 5 Kasım Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altay-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 11 puanla düşme hattının üzerine çıkan Altay, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemedi. Bu müsabakalarda Eyüpspor ve Erzurumspor FK ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşısında puan alamadı.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Ceyhun Gülselam, 5 Kasım Cumartesi günü forma giyemeyecek.

Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan Beyçimento Bandırmaspor, daha sonra galip gelemediği 7 müsabakada 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Haftaya 14 puan ve averajla 11. sırada giren Balıkesir temsilcisinde Kerim Avcı'nın sarı kart cezası bulunuyor.

 
 
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