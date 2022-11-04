Altay'ın konuğu Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay ile Beyçimento Bandırmaspor, 5 Kasım Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altay-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.Geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 11 puanla düşme hattının üzerine çıkan Altay, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemedi. Bu müsabakalarda Eyüpspor ve Erzurumspor FK ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşısında puan alamadı.İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Ceyhun Gülselam, 5 Kasım Cumartesi günü forma giyemeyecek.Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan Beyçimento Bandırmaspor, daha sonra galip gelemediği 7 müsabakada 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Haftaya 14 puan ve averajla 11. sırada giren Balıkesir temsilcisinde Kerim Avcı'nın sarı kart cezası bulunuyor.