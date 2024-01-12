Altay'ın kaptanına borcu 1 milyon 765 bin TL

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da takım kaptanı İbrahim Öztürk'ün toplam alacağının 1 milyon 765 bin TL olduğu öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'ın kaptanına borcu 1 milyon 765 bin TL
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12 Ocak 2024 15:04
1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 11 futbolcu alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderirken, bu oyuncular arasında yer alan takım kaptanı İbrahim Öztürk'ün toplam alacağının 1 milyon 765 bin TL olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpte üst üste 7'nci sezonunu geçiren liglerin faal olarak oynayan en tecrübeli ismi 42 yaşındaki savunma oyuncusuna 26 Ocak'a kadar ödeme yapılması gerekiyor. Aksi halde İbrahim serbest kalma hakkı kazanacak. İbrahim'in geçen sezondan 462 bin TL maç başı, 160 bin TL bonus, 137 bin TL ligde kalma olmak üzere 759 bin TL alacağı bulunduğu, bu sezondan ise 400 bin TL garanti ücret, 606 bin TL maç başı olmak üzere 1 milyon 6 bin TL alacaklı olduğu bildirildi.
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