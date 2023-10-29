29 Ekim

Altay'ın hasreti dinmedi; Yine kayıp

Trendyol 1. Lig'de Altay, 10. hafta mücadelesinde evinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay'ın hasreti dinmedi; Yine kayıp
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29 Ekim 2023 18:03
Trendyol 1. Lig'de son sırada bulunan Altay, 10. hafta mücadelesinde evinde Sakaryaspor'u ağırladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Altay'ın golünü 20. dakikada Marcao Paixao, Sakaryaspor'un gollerini ise 54. dakikada Yonathan Del Valle ve 85. dakikada Murat Cem Akpınar kaydetti.

Yeni teknik direktörü Bahloul Djilali ile ilk kez taraftarın karşısına çıkan ve ligde sadece 1 galibiyeti olan Altay, bu sonuçla birlikte 5 puanla son sırada konumlandı. Son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Sakaryaspor ise 15 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Altay, Bandırmaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

 

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