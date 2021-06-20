Altay, Trabzon'un genç oyuncusu için devrede. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan futbolcu için son kararı Avcı verecek.



Spor Toto Süper Lig'de tam 18 yıl sonra mücadele edecek olan Altay, dış transferde arayışlarını Karadeniz'e çevirdi.



Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak için kadrosuna yıldız isimleri katmayı planlıyor. İzmir ekibinin son olarak gündemine Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı girdi.



Bordo-mavili ekipte sağ kanatta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan yönetim, Yusuf Sarı ve kulübüyle de görüşmeler yaptı. Ümit Milli Takım'da da görev yapan Yusuf Sarı'nın İzmir'e gelmeye hazır olduğu iddia edilirken, transfer ile ilgili son kararı bordo-mavili kurmaylar verecek. Trabzonspor yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktığı ifade edildi.



MARSİLYA'DA FUTBOLA BAŞLADI



Fransa doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi Yusuf Sarı, Marsilya altyapısında yetişirken kiralık olarak Clermont'ta forma giydikten sonra 2019- 20 sezonunda Karadeniz ekibi Trabzon'a transfer oldu. Kulüp kariyerinde 94 maça çıkan Yusuf, 9 gol kaydetmeyi başardı.



KANADA ALTERNATİF ADAY EMRAH BAŞSAN



Altay, sağ kanat takviyesine ağırlık verirken, Yusuf Sarı transferinde sorun yaşanması halinde ise alternatifini belirledi.



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'den küme düşen Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı da gündemine aldı. Yönetim, bonservisi elinde olan Emrah ile ilk temasları gerçekleştirirken, Trabzonspor'dan Yusuf ile ilgili alacağı yanıta göre bu isme ağırlık verecek.



Pendik'te yetişen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Antalya, G.Saray, Rize, Fortuna Sittard, Vitoria Setubal ekiplerinde de forma giydi. Emrah ile Hatay, Göztepe ve Giresunspor da ilgileniyor.



