Altay'ın gözü Yusuf Sarı'da

Altay Trabzon'un genç oyuncusu için devrede. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Yusuf Sarı için son kararı Avcı verecek.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay'ın gözü Yusuf Sarı'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2021 15:15
Altay, Trabzon'un genç oyuncusu için devrede. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan futbolcu için son kararı Avcı verecek.

Spor Toto Süper Lig'de tam 18 yıl sonra mücadele edecek olan Altay, dış transferde arayışlarını Karadeniz'e çevirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak için kadrosuna yıldız isimleri katmayı planlıyor. İzmir ekibinin son olarak gündemine Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı girdi.

Bordo-mavili ekipte sağ kanatta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan yönetim, Yusuf Sarı ve kulübüyle de görüşmeler yaptı. Ümit Milli Takım'da da görev yapan Yusuf Sarı'nın İzmir'e gelmeye hazır olduğu iddia edilirken, transfer ile ilgili son kararı bordo-mavili kurmaylar verecek. Trabzonspor yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktığı ifade edildi.

MARSİLYA'DA FUTBOLA BAŞLADI

Fransa doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi Yusuf Sarı, Marsilya altyapısında yetişirken kiralık olarak Clermont'ta forma giydikten sonra 2019- 20 sezonunda Karadeniz ekibi Trabzon'a transfer oldu. Kulüp kariyerinde 94 maça çıkan Yusuf, 9 gol kaydetmeyi başardı.

KANADA ALTERNATİF ADAY EMRAH BAŞSAN

Altay, sağ kanat takviyesine ağırlık verirken, Yusuf Sarı transferinde sorun yaşanması halinde ise alternatifini belirledi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'den küme düşen Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı da gündemine aldı. Yönetim, bonservisi elinde olan Emrah ile ilk temasları gerçekleştirirken, Trabzonspor'dan Yusuf ile ilgili alacağı yanıta göre bu isme ağırlık verecek.

Pendik'te yetişen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Antalya, G.Saray, Rize, Fortuna Sittard, Vitoria Setubal ekiplerinde de forma giydi. Emrah ile Hatay, Göztepe ve Giresunspor da ilgileniyor.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.