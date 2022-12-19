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Altay'ın gözü Trabzonspor maçında

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, Trabzonspor derbisinde sahada olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Altay'ın gözü Trabzonspor maçında
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19 Aralık 2022 13:29
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Dünya Kupası arasının büyük bölümünü belindeki ağrıların tedavisiyle geçirdi.

Saha çalışmalarına başlayan kaptanın Türkiye Kupası'nda oynanacak İstanbulspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında kaleye geçmeye hazırlanan Altay, "Takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Seri galibiyetlerle kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

Altay Bayındır, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 24 resmi maça çıktı.

 
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